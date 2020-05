Coronavirus Covid-19: Caritas Forlì-Bertinoro, il 3 giugno report “Povertà e risorse 2019” e “Flash Report Covid-19”

Non solo emergenza sanitaria ma anche crisi economica e sociale è quella che sta colpendo moltissimi cittadini del Paese a causa del lockdown. A scattare la fotografia del territorio della diocesi di Forlì – Bertinoro è l’undicesima edizione del “Rapporto sulle povertà e risorse 2019” che sarà pubblicato in formato digitale e reso consultabile sul sito web della Caritas diocesana Forlì-Bertinoro a partire dal prossimo 3 giugno. Tema centrale la povertà educativa dei giovani e degli adulti. Obiettivo, si legge in un comunicato, “rispondere all’invito di Papa Francesco affinché si ricostruisca un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale e a un nuovo umanesimo al fine di affrontare le sfide di un nuovo mondo in continua trasformazione e attraversato da molteplici crisi”. Di qui l’importanza di interrogarsi sui bisogni educativi del territorio “per contrastare e ridurre al minimo le conseguenze di quel fenomeno che vede povertà economica ed educativa alimentarsi a vicenda e tramandarsi di generazione in generazione”. Tutti i dati presentati sono stati raccolti ed elaborati attraverso il sistema informatico nazionale di raccolta dati “Ospoweb” e in forma cartacea dai volontari e dagli operatori delle Caritas parrocchiali e della Caritas diocesana. Per avere una prima fotografia degli interventi e delle iniziative messe in campo per far fronte alle conseguenze del lockdown, la Caritas ha inoltre stilato un Flash Report Covid-19 con i dati dei mesi di marzo e aprile.