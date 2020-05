Diocesi: Cesena-Sarsina, Messa crismale e chiusura del mese di maggio in diretta sui social del “Corriere Cesenate”

Sabato 30 maggio, in cattedrale a Cesena, verrà celebrata la Messa crismale che a motivo del Coronavirus non si tenne il mercoledì della Settimana Santa. Con inizio alle 20.30, la solenne celebrazione eucaristica verrà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri. In rispetto alle attuali norme anticontagio, la Messa sarà aperta solo ai sacerdoti e ai diaconi.

L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del settimanale diocesano “Corriere Cesenate”. Sempre in diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del “Corriere Cesenate”, domenica 31 maggio, con inizio alle 21, andrà in onda la chiusura del mese dedicato alla Madonna. Per le restrizioni dovute alle norme sul distanziamento sociale, quest’anno non si terrà il tradizionale pellegrinaggio a piedi fino alla basilica del Monte. Dalla stessa basilica di Santa Maria del Monte, mons. Regattieri reciterà il Rosario, cui seguirà la benedizione.