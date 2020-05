Messa crismale: mons. Satriano (Rossano-Cariati) ai sacerdoti, “dinanzi alla fatica non siete scappati ma avete accompagnato e curato il gregge”

“Dinanzi alla fatica del momento non siete scappati, abbandonando il gregge, ma lo avete accompagnato e curato in diversi modi, attivando una creatività che, attraverso strade nuove, ha reso possibile un sostegno carico di amore che ha nutrito i fratelli e le sorelle”. Lo ha detto questa mattina ai sacerdoti dell’arcidiocesi l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Giuseppe Satriano, presiedendo in Cattedrale la Messa crismale.

“In questi giorni, siamo chiamati ad attraversare fino in fondo un tempo non facile da decodificare che, nella sua improvvisa apparizione, ci rimanda a molti temi evangelici”. Per mons. Satriano, “sarebbe errato avanzare giudizi affrettati su quanto ci accade” ma “siamo chiamati a visitare il dolore e i lutti di tanti, prima ancora di tentare di formulare soluzioni semplicistiche e superficiali”.

Rivolgendosi ai confratelli, il presule ha sottolineato che “anche per noi pastori, si apre un tempo delicato e prezioso in cui tornare ad imparare a camminare e a stare accanto agli altri, in un rinnovato equilibrio di vita”. Mettendo in guardia dal rischio che “un tempo di prova e di sofferenza come questo può unire e, allo stesso tempo, può lacerare”, ha invitato “a camminare per le strade della storia iniziando da un rinnovato amore per la vita e per i fratelli con cui condividiamo questa meravigliosa avventura del sacerdozio, e per il popolo di Dio a noi affidato dalla misericordia di Dio”.