Europa: domani webinar per giornalisti italiani su “70 anni di Unione europea – La nuova sfida Ue vs Covid-19”

Sarà dedicato al tema “70 anni di Unione europea – La nuova sfida UE vs Covid-19” il webinar per giornalisti organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e che si svolgerà domani, 29 maggio, dalle 10 sulla piattaforma Cisco Webex Meetings. Dopo i saluti di rito (presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e assessore agli Affari europei del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci), i deputati europei eletti nella circoscrizione nord-est si confronteranno sulle azioni messe in campo dall’Unione per contrastare la crisi provocata dal Covid-19: Herbert Dorfmann (PPE – Südtiroler Volkspartei), Alessandra Moretti (S&D – Pd), Elena Lizzi (ID – Lega), Sergio Berlato (ECR – FdI) e Sabrina Pignedoli (NI – M5s). A chiudere il giro di interventi di Massimo Gaudina e Maurizio Molinari, rispettivamente responsabili degli uffici della Commissione e del Parlamento europeo a Milano. Nel finale dell’incontro saranno presentati gli strumenti messi a disposizione dei giornalisti dai due uffici. Le conclusioni saranno affidate a Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia e Lorenzo Giorgi, assessore ai Progetti europei del Comune di Trieste. È possibile partecipazione previa iscrizione.