Cipro: Ccmn (Consiglio d’Europa), le minoranze religiose riconosciute vivono in un “clima generale di tolleranza”

Le tre minoranze religiose (armeni, maroniti e cattolici romani), riconosciute dalla Costituzione a Cipro, vivono in un “clima generale di tolleranza”. Lo afferma oggi il rapporto pubblicato dal Comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa (Ccmn), sulla base di una visita effettuata nel luglio 2019. Questi tre gruppi religiosi riescono anche a intervenire attraverso i loro rappresentanti nel Parlamento cipriota sulle questioni che li riguardano, dice il report. Più problematico resta il rapporto con le “comunità religiose ed etniche non riconosciute dalla Costituzione” anche se il censimento del 2021 dovrebbe portare a un’idea più precisa della diversità della società cipriota. Tra gli elementi positivi sottolineati dal rapporto “una serie di pubblicazioni e supporti multimediali gratuiti dedicati a ciascuno dei tre gruppi religiosi e destinati al grande pubblico”, nonché la creazione di centri culturali per i gruppi religiosi maroniti e latini. Restano alcune cose da migliorare, ad esempio nel superare le persistenti discriminazioni nei confronti della popolazione rom, come anche per garantire una offerta plurale sui media statali.