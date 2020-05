Coronavirus-Covid-19: Repubblica Dominicana, dal 3 giugno messe con i fedeli al 30% della capacità

La Conferenza episcopale dominicana (Ced) rende noto attraverso un comunicato che dal 3 giugno si apriranno le chiese per la celebrazione di messe e altri atti devozionali, con una capacità massima del 30% nella seconda fase, del 50% nella terza e il 100% nella quarta, adottando le misure sanitarie e di distanziamento indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Ministero della sanità pubblica (Msp).

Nella seconda fase, dal 3 al 17 giugno, i fedeli potranno frequentare le chiese per le celebrazioni eucaristiche e l’adorazione del Santissimo Sacramento, con una capacità del 30 per cento. Nella terza fase, corrispondente dal 18 giugno al 4 luglio, i servizi ordinari e di gruppo di azione pastorale saranno ripristinati al 50% della capacità massima dei templi; nella quarta fase, che inizia il 5 luglio, si prevede di ritornare alla vita pastorale ordinaria al 100% della capacità.

I vescovi hanno invitato gli anziani, malati o persone a rischio di continuare a leggere la Parola di Dio nelle loro case e a sintonizzarsi alle trasmissioni della messa attraverso i media.