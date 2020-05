Scozia: arcidiocesi di St. Andrews e Edimburgh, dal 13 giugno un corso di preparazione al matrimonio via Zoom

Un corso di preparazione al matrimonio via Zoom a cominciare dal 13 giugno. A lanciarlo è l’arcidiocesi cattolica scozzese di St. Andrews e Edimburgh guidata dall’arcivescovo Leo Cushley. Se il primo appuntamento avrà successo e vi saranno sufficienti iscritti l’iniziativa on line continuerà durante l’estate. La prima sessione, dedicata a “guidare le coppie a una più profonda comprensione del piano di Dio per il matrimonio e la sua chiamata a vivere questa bellissima vocazione il più pienamente, liberamente e fecondamente possibile”, sarà condotta da don Jeremy Milne, vicario episcopale e responsabile del settore matrimonio e famiglia dell’arcidiocesi. “Eravamo determinati a far sì che la pandemia del coronavirus non impedisse alle coppie della nostra arcidiocesi di prepararsi al matrimonio”, ha spiegato don Milne, “Molte di loro hanno già dovuto vivere la grande delusione di dover posticipare le nozze e volevamo aiutarle ad evitare ulteriori esperienze negative. Abbiamo avuto una risposta positiva ad un altro corso via Zoom che abbiamo organizzato e speriamo di poter dare il benvenuto a nuove coppie che si iscriveranno a questo”. In Scozia la vita liturgica è ancora ferma per il lockdown anche se l’arcivescovo di Glasgow Philip Tartaglia ha dichiarato di sperare in una riapertura delle chiese, per le preghiere private, dopo il 18 giugno e in una ripresa delle messe dopo il 9 luglio.