Next Generation Eu: mons. Hérouard (Comece), “occasione per Ue di fare importante passo in avanti” sulla linea della solidarietà

“L’Ue ha l’opportunità di fare un importante passo avanti per affermare ed esprimere la propria solidarietà”. Lo afferma mons. Antoine Hérouard, presidente della Commissione per gli Affari Sociali della Comece, illustrando oggi il comunicato dei vescovi Ue, diffuso all’indomani della presentazione da parte di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, del piano di risanamento Next Generation Eu (precedentemente chiamato Recovery Fund) nel contesto dell’attuale pandemia di Covid-19 e dei suoi drammatici effetti su tutti gli Stati membri dell’Ue. “Questa crisi – dice il vescovo francese – potrebbe rappresentare un’opportunità per l’Unione europea affinché compia un importante passo in avanti per affermare ed esprimere la sua solidarietà, sostenendo l’Europa a riprendersi attraverso una giustizia ecologica, sociale e contributiva”.