Piazza della Loggia: Mattarella, “non è stato facile giungere alla verità e completare il percorso della giustizia”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Dopo la bomba del 28 maggio non è stato facile giungere alla verità e completare il percorso della giustizia. Oggi esprimiamo riconoscenza agli uomini dello Stato che hanno contribuito a svelare le responsabilità e ricostruire il piano eversivo in cui l’attentato era inserito. Insieme a loro, ringraziamo quanti hanno tenuto sempre viva la domanda di giustizia”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 46° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia.

“Riprendere il cammino dopo la sofferenza, il dolore, il lutto è sempre faticoso. Ancor più – sottolinea il Capo dello Stato – sentiamo il bisogno di una comunità partecipe quando non abbiamo da soli le forze per superare un’avversità. Insieme è possibile”.

“Ai familiari di chi fu ucciso, ai tanti feriti, agli amici e ai compagni di lavoro la Repubblica rinnova il sentimento più intenso di vicinanza e solidarietà”, conclude Mattarella evidenziando che “il legame di Brescia con la democrazia, con la storia e lo sviluppo del nostro Paese, si manifesta sempre più saldo”.