Ucraina: Taurino (European Youth Forum), “l’Italia deve prendere una posizione terza costruendo una via di pace credibile”

“Speriamo che la politica italiana metta delle risorse per implementare l’Agenda Giovani e Pace dell’Onu, che ha dimostrato che dove si coinvolgono i giovani si contribuisce ad una pace duratura. Come dice il Papa, ‘bisogna pregare per diffondere la cultura della nonviolenza’ e l’Italia deve prendere una posizione terza costruendo una via di pace credibile”. Così Daniele Taurino, membro del board dell’European Youth Forum e del Movimento non violento, che è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dalle Acli “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come risorsa” che si è svolta oggi alla Camera dei deputati a Roma.