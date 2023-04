Migranti: Msf, nave Geo Barents ha salvato 440 persone. Evacuazione medica nella notte, assegnato porto di sbarco a Brindisi

foto: Msf

Dopo aver portato in salvo le 440 persone a bordo della Geo Barents, durante la notte una persona è stata evacuata in elicottero a Malta a causa di una grave disidratazione. Al momento del soccorso aveva già perso i sensi. I sopravvissuti hanno riferito di essere rimasti in mare per oltre 4 giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua. Sono partiti dalla Libia, vicino a Bengasi, sabato 1° aprile. Provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka. “Le autorità italiane ci hanno appena informato che 100 persone scenderanno dalla Geo Barents dopo un trasbordo verso un’imbarcazione dell’assetto navale italiano al largo delle coste della Sicilia – riferisce Medici senza frontiere –. Dopo questa operazione, Geo Barents andrà a Brindisi, porto assegnato per lo sbarco delle altre 339 persone”.