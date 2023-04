Papa Francesco: nomina mons. Vincenzo Calvosa vescovo di Vallo della Lucania

Mons. Vincenzo Calvosa è il nuovo vescovo di Vallo della Lucania. Lo ha nominato oggi Papa Francesco. Mons. Calvosa è nato il 31 gennaio 1964 a Laino Borgo (CS), nella diocesi di Cassano all’Jonio. Dopo aver frequentato il Pontificio Seminario Teologico Regionale San Pio X di Catanzaro, ha conseguito la Licenza in Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. È stato ordinato sacerdote il 2 maggio del 1992 per la diocesi di Cassano all’Jonio. Ha ricoperto i seguenti incarichi: parroco di San Nicola di Bari in Nocara e vicario parrocchiale della parrocchia Assunzione della B.V. Maria in Rocca Imperiale (1992-2001); direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale vocazionale (1996); membro del Consiglio presbiterale diocesano (2001); parroco di San Giacomo Apostolo in Altomonte (2001-2014); direttore dell’Ufficio sport e tempo libero (2006); membro del Consiglio diocesano Affari economici e dell’Ufficio amministrativo diocesano (2012); parroco della parrocchia Cuore Immacolato della B.V. Maria in Trebisacce (2014); economo diocesano, direttore dell’Ufficio tecnico diocesano e vicario per l’Economia (2016); membro del Consiglio presbiterale diocesano e del Collegio dei Consultori (2017).