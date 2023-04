Settimana Santa: Mantova, le celebrazioni presiedute da mons. Busca

Il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, presiederà le celebrazioni del Triduo pasquale nella cattedrale di San Pietro apostolo e nella concattedrale di Sant’Andrea. Domani, Giovedì Santo, alle 10.30 è in programma la Messa Crismale con il rinnovo delle promesse sacerdotali e la consacrazione degli Oli santi che si useranno durante tutto il corso dell’anno liturgico per celebrare i Sacramenti. In serata, alle 21, il vescovo presiederà la Messa in Coena Domini. Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 8 mons. Busca presiederà la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi con i canonici della cattedrale, a cui sono invitati in particolare religiosi e religiose della città, oltre ai fedeli laici. Alle 15 in Sant’Andrea apertura dell’Urna dei Sacri Vasi del Preziosissimo Sangue di Cristo. Alle 21 il vescovo presiederà l’azione liturgica nella Passione del Signore, sempre in Sant’Andrea, e la processione cittadina con i Sacri Vasi.

Nella mattina di sabato 8 aprile, alle 8 in duomo, celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. Alle 21 in S. Andrea la solenne Veglia pasquale, presieduta da mons. Busca che amministrerà i Sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni.

Il 9 aprile, Domenica di Pasqua, il vescovo presiederà la solenne celebrazione eucaristica alle 11.30 in duomo.

Infine il 10 aprile, Lunedì dell’Angelo, mons. Busca farà visita ai carcerati e in carcere presiederà l’eucarestia per le solennità pasquali.