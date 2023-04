Settimana Santa: Casale Monferrato, le celebrazioni presiedute da mons. Sacchi. In Sant’Ilario esposta la copia della Sindone

La diocesi di Casale Monferrato ha diffuso il calendario delle celebrazioni presiedute dal vescovo Gianni Sacchi per la Settimana Santa. Oggi, mercoledì 5 aprile, alle 10 celebrerà la messa nella parrocchia dello Spirito Santo con gli alunni dell’Istituto Sacro Cuore mentre alle 12, in cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica con gli alunni degli Istituti superiori cittadini. Alle 21, sempre in cattedrale, la Messa Crismale con il rinnovo delle promesse sacerdotali e la consacrazione degli Oli santi che si useranno durante l’anno liturgico per celebrare i Sacramenti.

Il 6 aprile, Giovedì Santo, il vescovo presiederà alle 20.30 in cattedrale la Messa nella Cena del Signore con la partecipazione dei parroci e dei fedeli delle parrocchie del centro storico.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 8.30 in cattedrale è in programma la recita dell’Ufficio delle letture e delle Lodi con il capitolo dei canonici. Alle 18 mons. Sacchi presiederà l’azione liturgica celebrazione della Passione e morte del Signore. In serata, alle 21, presso il Mercato Pavia in piazza Castello, si terrà la Via Crucis cittadina.

Sabato 8 aprile, alle 8.30 in cattedrale, verranno recitati l’Ufficio delle letture e le Lodi con il capitolo dei canonici. Alle 21 il vescovo presiederà la Veglia pasquale. Infine, il 9 aprile, Domenica di Pasqua, mons. Sacchi celebrerà alle 18 il solenne pontificale con la benedizione papale.

Da oggi e fino al 19 aprile, nella chiesa di Sant’Ilario verrà esposta la copia della Sindone custodita nella parrocchia dal XIX secolo. “Tale copia – viene ricordato in una nota – fu commissionata dal frate francescano Bonaventura Rellio e fu eseguita in tela mussolina a Torino nel 1643 da autore anonimo, che ricopiò fedelmente con la tecnica del ricalco la figura, le ombre, le macchie e le bruciature visibili sulla Sindone, il lenzuolo che avvolse il corpo di Cristo nel sepolcro, oggi conservata nel duomo di Torino”. Sarà possibile vederla e approfondirne la storia grazie al corredato materiale informativo tutti i giorni, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.