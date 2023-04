Solidarietà: al via raccolta fondi per il viaggio solidale in barca a vela “Sail the Children”

foto: Sail the children

Lega Navale italiana sezione Lerici e il velista Davide Besana si uniscono per regalare un mare di emozioni ai ragazzi e ragazze dei “Punti Luce” di Save the Children: lezioni di disegno, nautica e rispetto dell’ambiente in un viaggio di solidarietà. Ormeggiata nel porto di Lerici, la barca a vela Midva è quasi pronta a salpare per la seconda edizione di un’importante iniziativa solidale di formazione. Ha bisogno di un nuovo motore e di alcuni lavori di carpenteria per sanare una falla e delle vie d’acqua tra scafo e coperta. “Sail the Children” è il nome del progetto educativo solidale per coinvolgere ragazzi e ragazze dei “Punti Luce” di Save the Children, centri diurni che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambini, bambine ed adolescenti tra i 6 e i 17 anni. Obiettivi di “Sail the Children”: il potenziamento dell’autostima, del lavoro di gruppo, della fiducia nelle istituzioni e nella società civile di questi giovani tramite l’insegnamento dei rudimenti dell’arte della navigazione a vela e del disegno. Già nell’estate del 2022, Davide ha intrapreso con Midva un viaggio in mare di oltre duemila miglia chiamato “Cento giorni nel Tirreno”, insegnando a 300 ragazzi e ragazze che frequentano i “Punti Luce” di Save the Children e Lega Navale italiana quel che meglio conosce, ossia dipingere e navigare. Li ha incontrati a Ostia, Ventotene, Procida, Napoli, Scalea, Tropea, Palermo, Olbia, Caprera, Maddalena, Castelsardo e Genova, e insieme hanno vissuto esperienze intense. Per sostenere il progetto è stata avviata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding solidale Produzioni dal Basso.