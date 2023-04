Settimana Santa: Urbino, le celebrazioni presiedute da mons. Salvucci

Con la celebrazione della Messa Crismale che l’arcivescovo Sandro Salvucci presiederà domani, Giovedì Santo, alle 10, in cattedrale, prenderà il via anche nell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado il Triduo pasquale. “Questa celebrazione – cui partecipa tutto il clero e a cui sono invitati tutti i fedeli – ha due fuochi, il rinnovo delle promesse dell’ordinazione sacerdotale e la benedizione degli Oli santi: il Crisma; l’Olio dei Catecumeni; l’Olio degli Infermi”, si legge in una nota, nella quale si sottolinea che “quest’anno, la Messa Crismale per i sacerdoti della nostra arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado acquista un valore ed una profondità realmente esistenziale. Ripenseremo alle parole, intrise di fiducia e di celesti auspici, che hanno dato inizio al rito dell’ordinazione diaconale e sacerdotale: ‘Prometti a me ed ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza?’. Con gioia e gratitudine l’intera comunità diocesana vorrà essere vicina ai suoi sacerdoti, con particolare riferimento a quanti festeggiano particolari anniversari di ordinazione: don Andrea Righi (10 anni); p. Samuele Salvatori (25 anni); mons. Pietro Pellegrini, don Pietro Pasquini e p. Fermino Giacometti (55 anni); mons. Eugenio Gregoratto e mons. Giancarlo Pappi (60 anni)”.

In cattedrale, domani sera, la Messa nella Cena del Signore verrà celebrata alle 21. Nella serata di Venerdì Santo, ad Urbino, la Via Crucis prenderà il via alle 21 dalla Croce dei missionari per raggiungere la chiesa di S. Bernardino.

Nella mattinata del Sabato Santo, 8 aprile, rispettivamente alle 9.30 e alle 10.30 mons. Salvucci procederà alla tradizionale benedizione del pane nell’oratorio della Morte e nella chiesa di San Francesco di Paola del Corpus Domini, sede della confraternita del Corpus Domini. In serata, poi l’arcivescovo presiederà la Veglia pasquale alle 21 in cattedrale.