Settimana Santa: Udine, le celebrazioni presiedute in cattedrale da mons. Mazzocato per Triduo e Pasqua

Le celebrazioni del Triduo pasquale presiedute dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, inizieranno domani, Giovedì Santo, con la messa del crisma, alle 9.30, e la messa “in Coena Domini”, alle 19. Durante la messa crismale – ricorda l’arcidiocesi – saranno benedetti gli oli che si useranno nel corso di tutto l’anno liturgico per celebrare i Sacramenti e tutti i sacerdoti e i diaconi del clero diocesano si raduneranno attorno all’arcivescovo per rinnovare le loro promesse. “Si vivrà così – viene spiegato in una nota – un momento particolarmente solenne e molto sentito in occasione del quale saranno anche ricordati i giubilei sacerdotali, ben 23”. I 65 anni di sacerdozio per mons. Nicolino Borgo, don Gino Fasso, don Angelo Sumaio e mons. Raffaele Nogaro (che celebra anche 40 anni di ordinazione episcopale); i 60 anni di sacerdozio per don Bruno Buzzulini, mons. Diego Causero (che celebra anche i 30 anni di ordinazione episcopale), mons. Giannino Fuccaro, mons. Ariedo Iogna, don Elia Leita, don Corrado Marangone, don Giuseppe Pellizzer, don Elio Romanutti e don Luciano Slobbe; i 55 anni di sacerdozio per don Ivo Belfio, don Giovanni Boz, don Mario Di Centa, don Giovanni Ferro, don Ezio Giaiotti, don Adriano Piticco e don Claudio Snidero; i 50 anni di sacerdozio per don Giorgio Fabro e i 25 anni per don Enzo Cudiz e don Alessio Geretti.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 15 in cattedrale, si vivrà la solenne adorazione della Croce nella celebrazione della Passione. Già alle 9, però, mons. Mazzocato celebrerà l’ufficio delle letture e le lodi assieme ai canonici, alle religiose consacrate e ai fedeli laici (preghiera che ripeterà anche sabato). Alle 21, l’arcivescovo guiderà la Via Crucis cittadina, con partenza dalla cattedrale.

Sabato 8 aprile, alle 21 mons. Mazzocato presiederà la solenne veglia pasquale in cattedrale, durante la quale saranno battezzati quattro catecumeni adulti che riceveranno anche i sacramenti della Cresima e della Comunione.

Nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, come da tradizione l’arcivescovo prima di presiedere il solenne pontificale delle 10.30 in cattedrale, si recherà nella casa circondariale di Udine dove celebrerà l’Eucarestia con i detenuti. Infine, sempre nel giorno di Pasqua, alle 17 presiederà la celebrazione dei Vespri. L’arcidiocesi informa che su Radio Spazio sarà possibile seguire in diretta la messa “in Coena Domini”, la “Passione del Signore” del Venerdì Santo, la veglia pasquale e il pontificale di Pasqua.