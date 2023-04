Settimana Santa: Albano, domani al via il Triduo. A Pasqua il vescovo sarà a pranzo con i poveri presso la casa di accoglienza “Cardinale Pizzardo” a Torvaianica

Tutto pronto della diocesi di Albano per il Triduo pasquale. Giovedì Santo, 6 aprile, la messa crismale sarà celebrata dal vescovo Vincenzo Viva con inizio alle ore 10 nella cattedrale di Albano, mentre la messa in Coena Domini inizierà alle ore 18 e sarà celebrata dal vescovo ancora nella cattedrale di San Pancrazio. Alla messa crismale parteciperà anche quest’anno padre Kozak Oleh (padre Oreste) del monastero studita ucraino San Teodor di Castel Gandolfo, al quale il vescovo Viva porterà oggi pomeriggio una donazione per le necessità dei rifugiati ucraini.

Venerdì Santo alle ore 10 nella cattedrale di San Pancrazio martire, il vescovo celebrerà l’ufficio delle letture con il capitolo della cattedrale. Nel pomeriggio, l’Azione liturgica del Venerdì Santo, con la celebrazione della Passione del Signore, sarà presieduta da mons. Viva in cattedrale con inizio alle ore 18. Seguirà la processione di Cristo Morto e sacra rappresentazione della Passione del Signore.

Nel giorno di Sabato Santo, 8 aprile, il vescovo celebrerà in cattedrale l’ufficio delle letture con il capitolo della cattedrale alle ore 10. la grande veglia pasquale sarà celebrata dal vescovo nella cattedrale di Wan Pancrazio ad Albano con inizio alle ore 22. Nel corso della messa i catecumeni della Chiesa di Albano riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana.

Nella Domenica di Pasqua, invece, il vescovo Viva sarà a pranzo con i poveri presso la casa di accoglienza “Cardinale Pizzardo” a Torvaianica, insieme al direttore della Caritas diocesana Alessio Rossi e i volontari della Caritas.