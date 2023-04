Settimana Santa: Milano, le celebrazioni con l’arcivescovo Delpini. A Pasqua messa in carcere e pranzo all’Opera Cardinal Ferrari

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo le seguenti celebrazioni per il Triduo pasquale: 6 aprile, Giovedì Santo, ore 9.15, celebrazione dell’ora terza e messa crismale; ore 17.30, rito della lavanda dei piedi e celebrazione della messa nella Cena del Signore; 7 aprile, Venerdì Santo, ore 8.15, ufficio delle letture, lodi mattutine e ora terza; ore 17.30, celebrazione della Passione e della Deposizione del Signore; 8 aprile, Sabato Santo, ore 8.15, ufficio delle letture, lodi mattutine e ora terza; ore 21, veglia pasquale di Resurrezione e celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana; 9 aprile, Domenica di Pasqua, ore 11, messa pontificale; ore 16, secondi vesperi pontificali.

Quest’anno il rito della lavanda dei piedi coinvolgerà 12 ragazzi impegnati nel cammino verso la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù (Lisbona 1-6 agosto) e in “Giovani e Vescovi”, un’iniziativa promossa da Oratori diocesi lombarde, avviata nel giugno 2021. Venerdì Santo, alle 15, l’arcivescovo si recherà alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone dove celebrerà la Via Crucis con gli ospiti dell’istituto che da oltre cento anni accoglie, assiste, cura e accompagna bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse o gravi fragilità o disabilità fisiche, psichiche e sociali. Saranno sette i catecumeni che durante la veglia pasquale riceveranno il battesimo in duomo. Domenica l’arcivescovo, alle 8.45, presiederà la messa nella casa di reclusione di Opera e, alle 13, parteciperà al pranzo di Pasqua all’Opera Cardinal Ferrari, la storica onlus milanese che offre sostegno alle persone in grave marginalità sociale. Le celebrazioni principali in Duomo saranno trasmesse in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su YouTube.