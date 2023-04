Ucraina: Romagnoli (Giovani Acli), “la pace è un tema imprescindibile di dialogo e umanità”

“Oggi nasce un percorso di 100 tappe attraverso i circoli delle Acli in giro per l’Italia per promuovere la pace in Ucraina e nel mondo e viene da un percorso di 45 incontri in Europa per far conoscere il bello della nostra casa comune, una casa di pace, ai giovani europei. Il tema della pace per le nuove generazioni è un tema essenziale di dialogo e e umanità”. Così Simone Romagnoli, presidente dei Giovani delle Acli, la cornice è quella della sala stampa della Camera dei deputati, l’occasione è la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dai Giovani delle Acli “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come risorsa”, in corso di svolgimento a Roma.