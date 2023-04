Alimentazione: Unicef Argentina, bambini e adolescenti consumano troppi zuccheri e carni lavorate, ma solo il 20% di frutta e verdura raccomandate

Secondo una ricerca della Fic (Fondazione interamericana per il cuore) Argentina e di Unicef Argentina, la dieta di bambini e adolescenti nel paese è caratterizzata da un elevato consumo di prodotti ultra-lavorati, come bevande zuccherate e carni lavorate, una situazione trasversale a tutti gli strati sociali e a tutte le regioni del Paese. I risultati dello studio mostrano che il modello alimentare di ragazze e ragazzi è lontano dalle raccomandazioni di consumo delle Linee guida alimentari per la popolazione argentina (Gapa). Bambini e adolescenti consumano solo il 20% delle quantità di frutta e verdura raccomandate.

I principali risultati indicano che prodotti ultra-lavorati sono alla base della dieta dei bambini e dei ragazzi e rappresentano oltre il 35% del loro apporto calorico giornaliero. L’elevato consumo di questi prodotti è stato osservato nell’intera popolazione di minorenni. La malnutrizione per eccesso è associata alla povertà negli adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni. Gli adolescenti provenienti da famiglie di basso livello socio-economico hanno il 58% di probabilità in più di esseri malnutriti per eccesso rispetto agli adolescenti provenienti da famiglie di livello socio-economico più elevato. La malnutrizione per eccesso degli adolescenti è in aumento in tutti i gruppi socio-economici. Tra il 2012 e il 2018, l’aumento della diffusione della malnutrizione per eccesso è risultato più elevato tra gli adolescenti provenienti da famiglie con un livello di istruzione medio-basso rispetto a quelli provenienti da famiglie con un livello di istruzione più elevato. obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare il modello di consumo alimentare e l’attuale stato nutrizionale della popolazione di bambini e adolescenti del Paese e di descrivere in modo approfondito le disuguaglianze esistenti nel consumo di diversi tipi di alimenti.