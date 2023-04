Fragilità psicologica: Giannotta (Terre des Hommes), “disagio sociale tra adolescenti è sempre più un’emergenza”

“Il disagio sociale tra gli adolescenti sta emergendo sempre di più come una vera emergenza, soprattutto dopo la pandemia. Siamo grati a Fondazione Cariplo che ha compreso pienamente la nostra proposta progettuale innovativa, perché nata da una attenta valutazione del bisogno, fatta insieme agli esperti dell’Ospedale San Carlo, e ha deciso di finanziarla permettendoci di creare un forte partenariato con le competenze specifiche necessarie a fornire una risposta integrata e un supporto tempestivo ai ragazzi e alle ragazze che vivono questa forma di disagio”. Lo dichiara Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, presentando il nuovo progetto Re.Stars (Rete territoriale per gli adolescenti in ritiro sociale”, promosso da Terre des Hommes, insieme a Comunità Nuova, Il Girasole, Zero5 Coop Soc e le Uonpia dell’Asst Santi Paolo e Carlo e finanziato da Fondazione Cariplo.

Il benessere psicologico dei minori, infatti, è anche per il 2023 uno dei temi prioritari di Fondazione Cariplo che infatti prevede già un nuovo bando a inizio primavera, con un budget di 3,5 milioni di euro. “Davanti al crescente malessere dei giovani, la Fondazione ha messo in campo risorse per favorire progetti di ricomposizione sul territorio, capaci di connettere diverse competenze e diversi soggetti attorno al problema. La risposta del territorio ha superato le aspettative, sia in termini di quantità che di qualità dei progetti proposti, e per questo abbiamo deciso di aumentare nel 2022 il budget a disposizione portandolo da 2,5 a 5,2 milioni di euro. Sostenere i ragazzi e le loro famiglie nell’affrontare il malessere emotivo e psicologico è una sfida cruciale e complessa che possiamo affrontare solamente unendo le forze”, afferma Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.