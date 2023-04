Diocesi: Cremona, la cattedrale è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19

Dalla Settimana Santa la cattedrale di Cremona è aperta con orario continuato dalle 7.30 alle 19. Il nuovo orario di apertura sarà mantenuto anche nei mesi successivi. A renderlo noto la diocesi.

“La positiva esperienza dei venerdì di Quaresima, che hanno offerto ai fedeli la possibilità di accedere al duomo per la preghiera anche nella pausa pranzo, ha portato alla decisione di offrire questa possibilità in modo stabile, per l’intera settimana, domenica compresa”, spiega una nota della diocesi.

L’apertura con orario continuato permetterà anche maggiori opportunità per i gruppi di turisti, cui già nei mesi scorsi era stata offerta la possibilità di visita con orario continuato nei fine settimana grazie alla collaborazione tra la cattedrale e il Touring Club italiano.