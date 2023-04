Fragilità psicologica: Terre des Hommes, a Milano il progetto Re.Stars per gli adolescenti in ritiro sociale

Re.Stars è l’acronimo di Rete territoriale per gli adolescenti in ritiro sociale ed è il titolo del nuovo progetto di Terre des Hommes, insieme a Comunità Nuova, Il Girasole, Zero5 Coop Soc e le Uonpia dell’Asst Santi Paolo e Carlo e finanziato da Fondazione Cariplo.

Partito a febbraio 2023, l’intervento intende contrastare il disagio sociale tra gli adolescenti attraverso un approccio multidisciplinare, innovativo e complementare all’intervento sanitario pubblico.

Dalle stime più aggiornate, sarebbero 50.000 gli adolescenti in Italia che manifestano questa forma particolare di disagio, il ritiro sociale, conosciuto anche, nella sua forma più grave, come sindrome di Hikikomori.

“Il progetto Re.Stars nasce da un’attenta valutazione del fenomeno del disagio sociale e della fragilità psicologica degli adolescenti che noi dell’Asst Santi Paolo e Carlo incontriamo ogni giorno. Grazie a questo intervento innovativo possiamo offrire, insieme a Terre des Hommes e ai partner, una risposta funzionale a supportare l’utenza, con una metodologia innovativa, flessibile e che crediamo porterà a dei successi”, afferma Marco Siviero, neuropsichiatra infantile dell’Asst Santi Paolo e Carlo, che aggiunge: “A Milano, nelle Uonpia dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo che partecipano al progetto Re.Stars (che si concentra sul Municipio 6,7,8) ogni anno si effettuano interventi di tipo terapeutico e riabilitativo su una media di circa 100 adolescenti (12-17 anni). Di questi sono circa il 20% i ragazzi che presentano condizioni di ritiro sociale, a diversi livelli di gravità: da un totale isolamento a difficoltà nel mantenere relazioni stabili e significative; tutti con interruzione o discontinuità del percorso scolastico”.

Re.Stars propone un modello di intervento in grado di rispondere ai diversi livelli di fragilità che gli adolescenti in carico o dimessi dalle Uonpia presentano. A seconda della gravità del caso, il dispositivo Re.Stars mette in campo interventi che rispondono ad una scala di intensità relazionale differente, nel rispetto delle condizioni del ragazzo/a. Oltre a una formazione specifica per gli operatori dell’ambito socioeducativo e psicologico, impegnati nel supporto agli adolescenti in ritiro sociale o a rischio di ritiro, il progetto prevede delle attività che si articolano su 4 livelli per rispondere nel modo più adeguato alle necessità di ogni singolo ragazzo o ragazza coinvolta.

Per coloro che presentano forme più lievi di ritiro sociale saranno proposte attività ricreative e sportive con i loro pari, o in casi leggermente più complessi piccole attività laboratoriali di tipo psicosociale, fuori dal proprio domicilio. Gli adolescenti con maggior fragilità riceveranno un supporto individuale multidisciplinare, lasciando spazio però, che, nei casi più gravi di forte rituro sociale, ad interventi specializzati di Pet therapy.

Re.Stars prevede anche la sensibilizzazione e l’accompagnamento dei genitori e degli adulti di riferimento per questi ragazzi e ragazze.