Settimana Santa: Fermo, le celebrazioni presiedute dell’arcivescovo Pennacchio

Con la Domenica delle Palme, celebrata lo scorso 2 aprile, è iniziata la Settimana Santa, nella quale molte saranno le occasioni anche per le comunità parrocchiali dell’arcidiocesi di Fermo di riunirsi per vivere insieme le celebrazioni. La prima è la Messa Crismale che l’arcivescovo Rocco Pennacchio presiederà nella serata di oggi, mercoledì 5 aprile, alle 20.30 in cattedrale, con la benedizione gli Olii degli infermi, dei catecumeni e del crisma. L’arcivescovo poi, avendo quest’anno accolto l’invito dei parroci di Fermo a “vivere” la Quaresima ed il Triduo pasquale in vicaria, sarà presente anche in altre celebrazioni in città: dopo “le Palme” nella parrocchia di Sant’Alessandro lo scorso 2 aprile, il Giovedì Santo mons. Pennacchio presiederà la messa “Nella cena del Signore” alle 21 nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Il Venerdì Santo presiederà la Liturgia della Passione alle 18 nella parrocchia di Santa Lucia e sarà presente alla Via Crucis delle 21.15 dalla chiesa di Santa Lucia alla cattedrale, organizzata dall’unità pastorale “Fermo Centro”; grazie alla collaborazione con la Confraternita omonima, verrà portata in processione la reliquia della Sacra Spina. Il Sabato Santo sarà la volta della parrocchia di Santa Caterina, che con l’arcivescovo celebrerà la Veglia pasquale in cattedrale alle 22, insieme anche ad alcune comunità del Cammino Neocatecumenale che terminano il loro percorso. Il 9 aprile, Domenica di Pasqua, mons. Pennacchio presiederà alle 11.30 in cattedrale il solenne pontificale con la partecipazione delle comunità parrocchiali di San Francesco, San Domenico, Santa Lucia e tutti fedeli che vorranno partecipare.