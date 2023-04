Settimana Santa: Fidenza, le celebrazione presiedute da mons. Vezzoli

La diocesi di Fidenza ha diffuso il calendario delle celebrazioni che il vescovo Ovidio Vezzoli presiederà in cattedrale per la Settimana Santa e la Pasqua. Domani, Giovedì Santo, alle 8 nella cripta presiederà l’Ufficio delle Letture e delle Lodi. Alle 10 celebrerà la Messa Crismale mentre alle 20.30 la Messa in Coena Domini.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 8 nella cripta mons. Vezzoli presiederà l’Ufficio delle Letture e le Lodi. Alle 18 si terrà la Liturgia della Passione del Signore mentre alle 20.30 il vescovo guiderà la Via Crucis cittadina con partenza e arrivo presso la parrocchia di S. Francesco d’Assisi a Fidenza.

Il 9 aprile, Sabato Santo, alle 8 nella cripta presiederà l’Ufficio delle Letture e le Lodi. In serata, alle 21, mons. Vezzoli celebrerà la Veglia Pasquale. Domenica 9 aprile, Pasqua di Resurrezione, il vescovo presiederà alle 11 la messa solenne.