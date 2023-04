Ucraina: Romagnoli (Giovani Acli), “costruire una conferenza di pace dei giovani”

“Il Papa ha detto ‘bisogna essere costruttori di pace giorno per giorno’ che per noi risuona come un appello. A Novembre, dopo che aver sensibilizzato i giovani su cosa sia la guerra e quante ce ne siano, arrivare a Parigi a costruire con 80 altre associazioni giovanili del mondo una grande Conferenza di Pace dei Giovani”. Così Simone Romagnoli, presidente dei Giovani delle Acli, nella conferenza di presentazione presso la sala stampa della Camera dei deputati, dell’iniziativa promossa dai Giovani delle Acli “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come risorsa”, in corso di svolgimento a Roma.