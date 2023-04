Settimana Santa: Benevento, da domani “Dalle tenebre alla luce” riflessioni sul Triduo pasquale dell’arcivescovo Accrocca su Tstv

Anche quest’anno l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, conferma l’appuntamento in tv con tutti i fedeli per accompagnarli nel cammino verso la Pasqua. Questa volta con tre momenti di riflessione sulla liturgia del Triduo pasquale nei giorni di giovedì, venerdì e sabato della Settimana santa. “Dalle tenebre alla luce”: dal significato del rito della lavanda dei piedi al giorno della Croce e a quello del silenzio per Gesù che giace nel sepolcro prima della gioia della Domenica di Pasqua con l’annuncio della Risurrezione. Tre brevi ma intense meditazioni in onda alle ore 12 e in replica alle 14 di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 aprile sul canale 98 del digitale terrestre. Oltre che sul canale televisivo sarà possibile vedere il programma anche sulla pagina Facebook Tstv Benevento.