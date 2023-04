Festival internazionale abilità differenti: Carpi, fino al 10 aprile aperte iscrizioni al concorso multidisciplinare “Open Festival”

(Foto S.M. Open festival)

Si sono aperte le iscrizioni per gli aspiranti concorrenti alla XVI edizione del concorso multidisciplinare “Open Festival” che si svolgerà il prossimo 9 maggio, a partire dalle 9.30 presso il Teatro Asioli di Correggio (Re). L’evento rientra nel programma del Festival internazionale delle abilità differenti 2023 giunto alla sua XXV edizione ed organizzato dalla Nazareno Cooperativa sociale di Carpi in collaborazione con gli Istituti scolastici San Tomaso di Correggio. Il concorso Open, spiegano gli organizzatori, è aperto ad artisti e compagnie emergenti che, attraverso le loro produzioni, propongono nuovi progetti (mai pubblicati) per favorire l’integrazione di artisti diversamente abili nell’ambito delle diverse discipline come teatro, danza, musica, canto, video-making, fotografia, mimo, arti circensi e tutto ciò che la fantasia è in grado di creare. Quest’anno non ci saranno più categorie definite ma ogni partecipante potrà proporre il proprio lavoro originale ma con l’unico requisito di interpretare, con le proprie performance/opere/spettacoli, il senso del titolo dell’edizione 2023 del Festival che è: “La casa la strada il villaggio”. Le info, il regolamento e il form a cui candidarsi entro lunedì 10 aprile sono disponibili su festivalinternazionaleabilitadifferenti.it. I vincitori riceveranno in premio un assegno del valore di 600,00 euro.