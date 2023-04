Settimana Santa: Ass. Pier Giorgio Frassati, domani un’Ora per pregare per la Chiesa e festeggiare il compleanno del beato

“Pregare tutti per la Chiesa”: è il proposito lanciato dall’Associazione Pier Giorgio Frassati per “festeggiare il compleanno di Pier Giorgio” domani, giovedì 6 aprile, giorno che coincide con il Giovedì Santo. L’associazione propone di organizzare nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, un’Ora Santa, nella quale pregare per la Chiesa. Una proposta che trova motivazione, spiegano dall’associazione, dall’amore del beato “Pier Giorgio verso la messa, la Comunione e specialmente l’adorazione eucaristica. Sappiamo come in quelle ore benedette riversasse nel Cuore di Cristo tutte le sue preghiere, suppliche e intercessioni”.