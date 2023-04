Scuola: Roma, firmato protocollo tra ministero Istruzione e Fondazione Fratelli tutti per sensibilizzare giovani su pace, dialogo, ambiente e fraternità

Firmato ieri nel palazzo di viale di Trastevere a Roma, il protocollo d’intesa “Sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche legate alla pace, al dialogo, alla salvaguardia del Pianeta e alla fraternità”, tra ministero dell’Istruzione e del merito e Fondazione “Fratelli tutti”. Sono il ministro del Mim, Giuseppe Valditara, ed il presidente della Fondazione Fratelli tutti”, card. Mauro Gambetti, i firmatari del protocollo che ha l’obiettivo di realizzare iniziative congiunte nelle scuole di ogni grado, nel rispetto dell’autonomia, per la promozione dei valori di pace, solidarietà, tutela dell’ambiente, in vista del “Meeting internazionale della fraternità”, che si svolgerà in Piazza San Pietro il 10 giugno. Tra i progetti realizzati dalla Fondazione, il “Contest della Fraternità”, destinato alle scuole primarie e secondarie, che propone di realizzare percorsi di approfondimento e studio, fatti di incontri, letture, visioni di film e documentari, dibattiti in classe, dedicati al tema della fraternità, nel solco dell’enciclica “Fratelli tutti”. Su questa base, gli studenti sono stati invitati a realizzare elaborati di vario tipo per rappresentare il tema della fraternità: creazioni grafiche, video, disegni, testi in prosa o poetici, ricerche, considerazioni, manufatti ed altro ancora. Sarà una giuria composta da rappresentanti del Mim e dell’organizzazione del Meeting a scegliere circa 30 lavori tra i quali, la mattina del 10 giugno a Roma, verrà scelto dai rappresentanti delle scuole selezionate l’opera più rappresentativa del Meeting. Lo studente vincitore sarà invitato a presentare il proprio elaborato nel corso della manifestazione, in Piazza San Pietro.