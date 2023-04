Settimana Santa: Campobasso-Bojano, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Bregantini

Alla vigilia dell’inizio del Triduo pasquale, la tappa più importante dell’intero anno liturgico, l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini, invita tutti fedeli a partecipare alle celebrazione che lui stesso presiederà.

Domani, Giovedì Santo, al santuario della Madonna dei Monti presiederà alle 10 la messa del crisma con la benedizione degli oli santi. Alle 15.30, sarà invece alla casa circondariale di Campobasso per celebrare l’Eucarestia. Poi, nella chiesa di Santa Maria della Croce, alle 17, l’arcivescovo presiederà la messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi, a ricordo del gesto compiuto da Gesù nell’Ultima Cena.

Nel Venerdì Santo, 7 aprile, alle 15.30 presso la chiesa della Libera è in programma l’adorazione della Croce. Alle 18 dalla chiesa di Santa Maria della Croce partirà la processione con sosta davanti alla casa circondariale, la preghiera dei fratelli detenuti offerta a Maria e il messaggio di mons. Bregantini di speranza per la città.

Nella serata di sabato 8 aprile, in tutte le parrocchie della città verrà celebrata la veglia pasquale. Infine il 9 aprile, Domenica di Pasqua, mons. Bregantini presiederà alle 11.30 la solenne celebrazione eucaristica a Santa Maria della Croce.