Sanità: ministro Schillaci, “bene operazione Nas in mense ospedaliere, irregolarità intollerabili”

“Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l’operazione odierna del Comando Carabinieri dei Nas nelle mense all’interno di strutture ospedaliere e sanitarie in diverse regioni italiane”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Ancora una volta i Nas, a cui va il mio ringraziamento, confermano l’importanza dei controlli e delle ispezioni effettuati periodicamente d’intesa con il ministro della Salute”. “Sono emerse – prosegue Schillaci – irregolarità intollerabili in strutture dove l’erogazione dei servizi di mensa per i pazienti deve essere assolutamente garantita e gestita nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie. È doveroso pretendere che i responsabili delle strutture e delle mense ospedaliere adottino comportamenti rigorosi per la massima garanzia della sicurezza alimentare a tutela della salute dei pazienti”.