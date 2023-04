Papa Francesco: udienza, “guardate il guardaroba dell’anima e fate pulizia”. “Quante cose inutili, torniamo alla semplicità”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Guardate il vostro guardaroba, il guardaroba dell’anima, e fate pulizia lì! Quante cose inutili, quante illusioni stupide. Torniamo alla semplicità, alle cose vere, che non hanno bisogno di trasformarsi. Ecco un bell’esercizio”. È l’invito, a braccio, del Papa ai fedeli in piazza San Pietro, ai quali – alla vigilia del triduo pasquale – ha raccomandato di “tornare al cuore, all’essenziale, a una vita semplice, spoglia di tante cose inutili, che sono surrogati di speranza”. “Oggi, quando tutto è complesso e si rischia di perdere il filo, abbiamo bisogno di semplicità, di riscoprire il valore della sobrietà, della rinuncia, di fare pulizia di ciò che inquina il cuore e rende tristi”, la tesi di Francesco: “Ciascuno di noi può pensare a una cosa inutile di cui può liberarsi per ritrovarsi”, l’invito. “Quindici giorni fa, a Santa Marta – è un albergo per tanta gente – si è sparsa la voce che per questa Settimana Santa sarebbe bene mandare via le cose che non usiamo”, ha raccontato il Papa a braccio: “non immaginate la quantità di cose! È bello spogliarsi delle cose inutili e darle ai poveri, alla gente che ha bisogno. Tante cose inutili abbiamo nel cuore”.