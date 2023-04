Diocesi: L’Aquila, l’olio della Messa Crismale proviene dagli ulivi del “Giardino della memoria” di Palermo, dedicato a tutti i caduti nella lotta alla mafia

Domani mattina, Giovedì Santo, nella basilica di S. Maria di Collemaggio, l’arcivescovo de L’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi, presiederà la Messa Crismale e benedirà gli Oli per i Sacramenti, quello per l’Unzione degli Infermi, quello dei Catecumeni per il Battesimo e quello misto a profumo per il Sacro Crisma destinato al sacramento della Confermazione, ma anche all’unzione dei neo battezzati e nell’ordinazione sacerdotale. Per l’occasione sarà utilizzato l’olio proveniente da Capaci (Pa) donato dal questore dell’Aquila all’arcidiocesi. L’olio è ricavato dagli ulivi piantumati all’interno del “Giardino della memoria”, il parco dedicato a tutti i caduti nella lotta alla mafia e sorto dove furono ritrovati i resti della Quarto Savona 15, la Fiat Croma di scorta al giudice Giovanni Falcone, nella quale morirono i poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani Rocco Dicillo nella strage del 23 maggio 1992. La piccola produzione, fa sapere l’arcidiocesi aquilana, è stata realizzata grazie all’impegno della questura di Palermo e dell’associazione Quarto Savona 15, con la collaborazione degli studenti dell’istituto Majorana e dell’istituto penale per minorenni Malaspina. Alle 18 dello stesso giorno l’arcivescovo presiederà, nella chiesa parrocchiale di S. Pio X al Torrione, la liturgia della Messa in Coena Domini. Il giorno del Venerdì Santo, 7 aprile, il card. Petrocchi presiederà, nella basilica di S. Bernardino da Siena, la celebrazione della Passione del Signore e alle 20 parteciperà alla Solenne Processione del Cristo Morto che muoverà dalla basilica di San Bernardino.