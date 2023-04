Papa Francesco: udienza, prega per “tutte le vittime dei crimini di guerra” e per “le mamme dei soldati ucraini e russi”, “sono mamme di figli morti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questa Santa Settimana della Passione di Cristo, commemorando la sua morte ingiusta, ricordo in modo particolare tutte le vittime dei crimini di guerra e, mentre invito a pregare per loro, eleviamo una supplica a Dio affinché i cuori di tutti si convertano”. È l’appello del Papa al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro. “Guardando Maria, la Madonna, davanti la Croce – ha proseguito Francesco – il mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono caduti nella guerra. Sono mamme di figli morti. Preghiamo per queste mamme. E non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina”.