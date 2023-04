Eurostat: prezzi e inflazione galoppano per articoli, servizi e attività sportive

Nel 2022 l’inflazione ha subito una accelerazione significativa in tutta l’Ue anche per gli articoli e i servizi sportivi. Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna, in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, domani 6 aprile. Lo scorso anno il tasso di variazione annuale dei prezzi dei servizi ricreativi e sportivi nell’Ue è stato del 4,7% secondo gli indici armonizzati dei prezzi al consumo (Ipca). Si tratta del “valore più elevato degli ultimi dieci anni”. Nel decennio 2012-2022, il tasso di variazione medio annuo per questi servizi è stato del 2,2%, indicando un aumento più rapido rispetto a quello dell’Ipca per tutte le voci (+2,0%). In particolare, nel 2022, “i prezzi delle attrezzature per lo sport, il campeggio e le attività ricreative all’aria aperta sono cresciuti molto più velocemente rispetto agli anni precedenti, con un tasso di variazione annuale del 3,8%, +2,5 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente”. Negli ultimi dieci anni, i prezzi di questi prodotti e servizi “hanno registrato notevoli fluttuazioni”. Ad esempio, i tassi di variazione annui sono scesi a valori negativi nel 2014 (-0,6%), per poi risalire a +0,7% nel 2016, per scendere nuovamente e rimanere negativi tra il 2017 e il 2019. Nel 2020 hanno iniziato ad aumentare, raggiungendo il valore massimo nel 2022. Nonostante le fluttuazioni, la categoria ha registrato un leggero aumento del tasso di variazione annuale nel corso degli anni, con una media dello 0,3% nel periodo 2012-2022.