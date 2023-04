Settimana Santa: Napoli, stasera la messa crismale. Domani mons. Battaglia celebra la messa in Coena Domini al campo rom di Scampia e la Via Crucis a Ponticelli

(Foto: ANSA/SIR)

Tutto pronto nella diocesi di Napoli per i riti che caratterizzano la Settimana Santa. “Gesù Cristo ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre”. Oggi, Mercoledì Santo, l’arcivescovo, mons. Mimmo Battaglia, presiederà la santa messa del crisma, alle 18.30, in cattedrale. Prevista la diretta web sul canale YouTube diocesano.

Domani, Giovedì Santo, mons. Battaglia presiederà la messa in Coena Domini presso il campo rom di Scampia, dove protagonisti della lavanda dei piedi saranno gli abitanti del campo, così l’arcivescovo testimonierà la presenza della Chiesa che afferma la dignità umana di quanti sono costretti a vivere di stenti e in condizioni disagiate. In cattedrale, invece, alle 18 la messa in Coena Domini sarà presieduta dal vescovo ausiliare, mons. Francesco Beneduce. La sera alle 22.30, sempre in cattedrale l’adorazione eucaristica comunitaria, presieduta da mons. Battaglia.

Venerdì Santo 7 aprile, alle 10, in cattedrale, l’ufficio delle letture e le lodi mattutine, con il rinnovo degli impegni dei diaconi permanenti. Alle 17.30 la celebrazione della Passione del Signore presieduta dall’arcivescovo in cattedrale. Alle 20.30 la Via Crucis diocesana, presieduta da mons. Battaglia, a partire dalla parrocchia San Francesco e Santa Chiara, nel quartiere di Ponticelli, purtroppo noto per episodi di violenza e criminalità. Saranno i giovani ad accompagnare il presule lungo le strade della periferia di Ponticelli per il pio esercizio della Via Crucis, cui prenderà parte anche il musicista Enzo Avitabile. “La presenza della Chiesa nei luoghi della povertà educativa è segno dell’impegno a promuovere un Patto che porti ad una possibile resurrezione sociale, della quale siano protagonisti i ragazzi dei quartieri più difficili di questa città”, ha spiegato la diocesi di Napoli, in una nota.

In duomo, Sabato Santo 8 aprile, alle 22.30, la veglia pasquale nella notte santa presieduta dall’arcivescovo. Domenica di Pasqua, 9 aprile, sempre in cattedrale mons. Battaglia, alle 11, presiede la messa del giorno.