Settimana Santa: Gorizia, le celebrazioni presiedute da mons. Redaelli

La diocesi di Gorizia ha comunicato il calendario delle celebrazione presiedute da mons. Carlo Roberto Maria Redaelli per il Triduo pasquale e la Pasqua. Domani, Giovedì Santo, alle 10.30 l’arcivescovo presiederà ad Aquileia nella basilica la messa crismale, concelebrata da tutto il clero diocesano ed alle 20.30 in cattedrale a Gorizia la messa in Coena Domini.

Nella giornata del 7 aprile, Venerdì Santo, dopo avere presieduto la Via Crucis nella casa circondariale cittadina alle 15, mons. Redaelli in cattedrale guiderà alle 18.30 l’azione liturgica della Passione e morte del Signore e alle 20.30 la Via Crucis cittadina.

La veglia pasquale, presieduta dall’arcivescovo, è in programma sabato 8 aprile alle 21 nella cattedrale di Gorizia. Infine, il 9 aprile, Domenica di Pasqua, alle 6.30 in cattedrale, l’arcivescovo presenzierà alla messa del Resurrexit con i fedeli di lingua slovena e presso la chiesa Sant’Ignazio a Gorizia presiederà il solenne pontificale nel giorno di Pasqua alle 10.