Diocesi: Caritas Lamezia Terme, un gruppo di studenti, docenti e operatori sociali inglesi in visita alla mensa per poveri e migranti

foto: Caritas Lamezia Terme

Un gruppo di 38 persone del Regno Unito e partecipanti al progetto europeo “Curve” (Cultivating understanding of refugees and vulnerable environments) hanno fatto ieri visita alla mensa della Caritas di Lamezia Terme. Il progetto “Curve” è promosso da Kairos Europe, un’organizzazione con sede a Londra. In collaborazione con Itaka training che ospita il gruppo in Calabria, rientra nel programma Erasmus plus. Il gruppo, composto da studenti universitari di Oxford e del King’s college of London, docenti, ricercatori, operatori e responsabili di organizzazioni di volontariato che si occupano di rifugiati politici e richiedenti asilo, si è confrontato con gli operatori della Caritas sulle modalità di accoglienza e assistenza portate avanti dalla Caritas lametina, in particolare con i migranti. “Curve” è rivolto infatti a professionisti nel campo della migrazione, accademici, volontari e manager ed ha lo scopo di “capire il sistema di accoglienza italiano per poterlo confrontare con quello inglese ed imparare dalle buone pratiche italiane”.