Pasqua: card. Zuppi (Bologna), “non c’è Risurrezione se non seguiamo Gesù nella sua Passione, donando amore quando vediamo la preoccupazione attorno a noi e tutto ci sembra inutile”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Pasqua è il bene che risorge, il male sconfitto ed il buio che viene illuminato dalla luce”. Lo afferma il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nel messaggio pasquale che ha rivolto a tutti attraverso “Bologna Sette” e “12Porte” è disponibile sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte. “Troppo spesso il ‘salva te stesso’ fa illudere di poterci mettere al riparo da soli ma le pandemie del Covid e quella della guerra, le cui scintille ci preoccupano arrivando fino a noi, ci hanno fatto capire che non è così”, osserva il porporato. “Non c’è Risurrezione se non seguiamo Gesù nella sua Passione, donando amore quando vediamo la preoccupazione attorno a noi e tutto ci sembra inutile. Auguro a ciascuno una Pasqua vera, che non evita il male ma lo affronta vincendolo con la forza più umana che c’è: quella dell’amore”, conclude il card. Zuppi.



Domani, giovedì 6 aprile, alle ore 17.30, in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’Adorazione eucaristica. Venerdì 7 alle ore 17.30 in cattedrale il card. Zuppi presiederà la celebrazione della Passione del Signore e alle ore 21 lungo via dell’Osservanza guiderà la Via Crucis cittadina con le meditazioni scritte da associazioni e da diverse realtà del Villaggio del Fanciullo e del Gruppo Ceis. Sabato 8 alle ore 22 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa della veglia pasquale durante la quale conferirà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni adulti. Domenica 9, giorno di Pasqua, alle ore 17.30 in cattedrale il card. Zuppi presiederà la messa.

Tutte le celebrazioni dalla cattedrale saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte” e su Nettuno Tv (canale 111). La liturgia di giovedì sarà tramessa inoltre da Trc (canale 15) mentre quella di domenica anche da E’Tv-Rete7 (canale 10) e Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97.00 Bologna).