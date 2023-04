Ucraina: Pisani (Cons. naz. giovani), “portiamo al G7 la pace dei giovani”

“Ho avuto delega di attivare un dialogo con il Consiglio dei giovani ucraini per supportarli nelle loro attività in particolare per lo sviluppo del progetto ‘Leopoli, città dei giovani 2025’ che è una grande opportunità per il loro paese. Accolgo l’invito delle Acli e rilancio: portiamo la conferenza dei giovani al prossimo G7 come tappa intermedia”. Così Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa delle Acli “Riscoprire la Pace: l’umanità e il dialogo come risorsa” in corso a Roma nei locali della Camera dei deputati.