Settimana Santa: Lugano, le celebrazioni presiedute da mons. de Raemy

La diocesi di Lugano ha diffuso il calendario delle celebrazioni presiedute dall’amministratore apostolico, mons. Alain de Raemy, per la Settimana Santa. Domani, Giovedì Santo, doppio appuntamento in cattedrale: alle 9.30 per la Messa Crismale e alle 18 per la Messa in Coena Domini. Il 7 aprile, Venerdì Santo, mons. de Raemy presiederà alle 15 in cattedrale la Liturgia della Passione; alle 18, nella chiesa di Sant’Antonio, l’amministratore apostolico presiede la recida dei Vespri che sarà accompagnata da una meditazione musicale sulla deposizione di Gesù animata dal Coro Tersicore. Nella serata di sabato 8 aprile mons. de Raemy presiederà alle 21.30 in cattedrale la Veglia pasquale. Infine, il 9 aprile, Domenica di Pasqua, la solenne celebrazione eucaristica è in programma alle 10 in cattedrale. La messa, presieduta dall’amministratore apostolico, sarà trasmessa in diretta su Rsi Rete2.