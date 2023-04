Tv2000: programmazione speciale dedicata a Settimana Santa e Pasqua. In diretta tutte le celebrazioni con Papa Francesco

Programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dedicata alla Settimana Santa e alla Pasqua. L’emittente della Cei trasmette queste dirette con Papa Francesco: domenica 2 aprile alle 10 la messa delle Palme e alle 12 la recita dell’Angelus; giovedì 6 aprile alle 9.30 la Messa del Crisma; venerdì 7 alle 17 in diretta la celebrazione della Passione e alle 21.10 la Via Crucis dal Colosseo; sabato 8 alle 19.30 in diretta dalla basilica vaticana la Veglia pasquale; domenica 9 alle 10 la messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro; lunedì 10 alle 12 la recita del Regina Caeli. Le celebrazioni del Triduo pasquale con Papa Francesco sono trasmesse in diretta anche su Radio InBlu2000.

Giovedì Santo, 6 aprile, la messa In Coena Domini è trasmessa dalla chiesa S. Maria Incoronatella della Pietà dei Turchini (Na). E sempre giovedì 6, in diretta la Veglia di preghiera “Con Gesù nell’orto degli ulivi” alle 20 dalla Basilica del Getsemani. La programmazione speciale di Tv2000 dedicata alla Settimana Santa prevede anche: da giovedì 6 a sabato 8 aprile alle 7 “Questo mistero è grande”, momento di preparazione alla Pasqua con preghiere, meditazioni sul triduo pasquale e riflessioni sul Vangelo della Passione.

Tra i film in prima serata: Ponzio Pilato di Irving Rapper (domenica 2), Non abbiate paura. La vita di Giovanni Paolo II di Irving Rapper (lunedì 3), La Bibbia, di John Houston (martedì 4), I dieci comandamenti (giovedì 6), La tenda rossa di Roger Young (giovedì 6), I dieci Comandamenti di Cecil B. De Mille (giovedì 6), Killing Jesus di Christopher Menaul (venerdì 7), Esther e il Re di Raoul Walsh (sabato 8), La tunica di Henry Koster (sabato 8), Il diario di Santa Faustina di Michal Kondrat (domenica 9), Demetrio e i Gladiatori di Delmer Daves (domenica 9), La Bibbia di John Huston (domenica 9).

Sabato 8 alle 11 e domenica 9 alle 9.20 verrà trasmesso dalla Giordania il documentario di Tv2000 a cura di Alessandra Buzzetti “Alle sorgenti della Pasqua”. Giovedì 6 aprile “Pasque” di Alessandra Buzzetti, “Sulle strade di Giona” di Massimo Ferrari, “Lascia stare i santi” di Gianfranco Pannone. Venerdì 7 “Il sepolcro di Gesù” di Robert Strange. Sabato 8 “Il Vangelo nell’arte. Dopo la morte di Luca Criscenti, Il sacro cuore di Gesù” di Andres Garrigo – Antonio Cuadra.