Settimana Santa: Bolzano-Bressanone, le celebrazioni con il vescovo Muser

Dalla Domenica delle Palme (2 aprile) alla solennità di Pasqua (9 aprile) il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, presiede le celebrazioni liturgiche che lungo la Settimana Santa conducono i fedeli verso la Pasqua.

Ecco il calendario dei riti con il vescovo. Domenica delle Palme, 2 aprile, alle 9 nel duomo di Bressanone: processione delle palme e celebrazione eucaristica. Con la Domenica delle Palme, in cui si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, inizia la Settimana Santa, per i cristiani la settimana più importante di tutto l’anno. Giovedì santo, 6 aprile, alle 9 nel duomo di Bressanone: la messa del crisma celebrata da mons. Muser con tutto il clero, espressione del legame tra sacerdoti e vescovo. Durante la messa sono benedetti gli olii santi che a partire dal giorno di Pasqua sono usati per amministrare i sacramenti (battesimo, cresima, ordinazione sacerdotale) nonché per la consacrazione di chiese, altari e campane. La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle emittenti diocesane Radio Sacra Famiglia InBlu e Radio Grüne Welle. Alle 18.30 a Bolzano nella parrocchia di Cristo Re: celebrazione liturgica con il vescovo per ricordare l’ultima cena di Gesù, l’istituzione dell’Eucaristia. Lavanda dei piedi quale simbolo del servizio agli altri. La messa introduce al Triduo pasquale – passione, morte e risurrezione di Cristo – che sono il centro dell’anno liturgico.

Venerdì santo, 7 aprile, alle 15 nel duomo di Bolzano: celebrazione della Passione del Signore. In questo giorno, con al centro la croce del redentore, è raccolta in tutte le chiese l’offerta della Quaresima di fraternità, che sostiene progetti di sviluppo nelle missioni. Le solenni preghiere del Venerdì santo sono le più antiche della liturgia. La celebrazione è trasmessa da Radio Grüne Welle. Sabato santo, 8 aprile, alle 20.30 nel duomo di Bressanone: la veglia pasquale. Davanti a molte chiese si accende un fuoco che poi alimenta il cero pasquale, simbolo di Gesù “luce del mondo”. Domenica di Pasqua, 9 aprile, alle 10 nel duomo di Bolzano: mons. Muser celebra la Pasqua di risurrezione, la festa centrale della fede cristiana. Il pontificale solenne e trilingue è trasmesso in diretta Tv da Rai Alto Adige (canale 808), da Radio Sacra Famiglia InBlu e da Radio Grüne Welle.