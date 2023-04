Settimana Santa: Trapani, le celebrazioni presiedute dal vescovo Fragnelli. Domani il ricordo delle vittime della strage mafiosa di Pizzolungo

Con il segno delle “palme” e quello dei ramoscelli d’ulivo la Chiesa accoglie Gesù messia e Signore: nella cattedrale di Trapani, il vescovo Pietro Maria Fragnelli ricorda le vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985: Barbara Rizzo e i suoi figli gemelli Salvatore e Giuseppe Asta di 6 anni. Alle 10.30, nella chiesa Maria Santissima del Soccorso “Badia Nuova”, benedizione delle Palme e inizio della processione verso la cattedrale “San Lorenzo”. Alle 11, la solenne messa pontificale presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli in cattedrale.

Lunedì 3 aprile, la diocesi ricorda il ventesimo di ordinazione episcopale del vescovo Fragnelli. Alle 19, nella cattedrale “San Lorenzo”, sarà celebrata anche la messa del “crisma”. Quest’anno per la preparazione dell’olio del crisma verrà usato l’olio delle olive coltivate nel “Giardino della memoria” a Capaci vicino il luogo della strage di cui quest’anno ricorre il trentennale. Prima del termine della celebrazione il Vescovo consegnerà i tre oli santi a tutti i parroci. Giovedì Santo 6 aprile: alle 19, nella cattedrale “San Lorenzo”, la Messa “in Coena Domini”. L’indomani, il rito della “discesa della Croce” all’interno dell’azione liturgica dell’adorazione della Croce presieduto dal vescovo presso la Chiesa di Santa Maria del Gesù alle 12. Subito dopo, in processione, il vescovo raggiungerà piazza Purgatorio per dare il via alla processione dei “Misteri” del venerdì santo (alle 14). La comunità della cattedrale si riunirà alle 19 per celebrare il rito dell’adorazione comunitaria della croce. Sabato Santo, alle 22.30, nella cattedrale “San Lorenzo”, la veglia Pasquale presieduta dal vescovo. Domenica di Pasqua, 9 aprile, alle 10, dalla Chiesa del Purgatorio muoverà la processione del Cristo Risorto fino alla Cattedrale dove, alle 11, il vescovo presiederà il solenne Pontificale di Pasqua.