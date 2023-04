Settimana Santa: diocesi Lamezia Terme, le celebrazioni presiedute da mons. Parisi

A partire da domani il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, presiederà in cattedrale i riti della Settimana Santa.

Per la Domenica delle Palme, domani l’appuntamento è in piazza Ardito alle 10 da dove in processione si giungerà in cattedrale: qui mons. Parisi presiederà la celebrazione eucaristica. Giovedì Santo, 6 aprile, alle 10 è in programma la Messa del Crisma mentre alle 19 la messa in Coena Domini. Venerdì Santo, 7 aprile, il vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore alle 18. In serata, il vescovo prenderà parte alla processione cittadina della Beata Vergine Addolorata e del Cristo morto alla presenza dei canonici e delle autorità; la processione si avvierà alle 19.15 dalla parrocchia di San Teodoro. Nella serata di sabato, alle 23, mons. Serafino presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa. Nella Domenica di Pasqua la celebrazione eucaristica solenne verrà presieduta dal vescovo alle 10.30; la messa del giorno di Pasqua sarà trasmessa in diretta dall’emittente EsseTv sui canali 94 e 98 oltre che sulle pagine Facebook della diocesi e della stessa emittente.