Diocesi: mons. Leuzzi (Teramo) ai giovani, “l’umanità ha bisogno di uomini e donne oneste intellettualmente e fedeli nelle responsabilità”

“Oggi l’umanità ha bisogno di uomini e donne oneste intellettualmente e fedeli nelle responsabilità che ci vengono affidate”. Lo ha scritto il vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, nella lettera ai giovani per il mese di aprile.

“Che cosa potrà dire Gesù ai giovani del nostro tempo?”, domanda il presule dicendosi “certo che vi inviterà a fissare la vostra mente e il vostro cuore su di Lui quando sarà sulla Croce. Lui sarà lì e vi guarderà. Il suo sguardo sarà il dono più grande per la vostra vita”. “Noi cerchiamo sguardi!”, ammonisce mons. Leuzzi, rilevando che “facciamo fatica a trovarne qualcuno che ci possa donare la gioia di vivere. Lui ci fissa dalla Croce per amarci senza poter manifestare nessuna potenza. È la forza dell’amore”.

Il vescovo evidenzia poi che “la Croce è la vera chiave di svolta dell’umanità!”. “Se i progetti non sono intellettualmente fondati; se le nostre scelte sono superficiali – osserva – non saremo mai protagonisti della storia, ma solo spettatori”. Dopo aver ricordato che “la Croce è il centro della storia!”, mons. Leuzzi sottolinea come “l’umanità potrà ripartire solo guardando il Crocifisso, perché solo Lui è risuscitato e vive per sempre!”. “Non cercare il consenso! Ama anche tu con onestà e fedeltà”, l’esortazione del vescovo: “Lasciati fissare dallo sguardo del Crocifisso. Con Lui rinascerai e sarai protagonista nella storia!”. Mons. Luezzi conclude invitando a “pregare per Papa Francesco in attesa di incontrarLo sabato 17 giugno a Roma. Vi aspetto sabato 13 maggio al santuario di San Gabriele dell’Addolorata. Insieme con i vostri coetanei di altri continenti e affideremo alla Madonna i popoli della terra per costruire insieme un mondo di pace e di prosperità per tutti”.