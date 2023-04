Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani la profezia pacifista di don Tonino Bello

Davanti all’aggravarsi delle tensioni di guerra, risuona profetico l’appello di don Tonino Bello alla non violenza. Sua l’espressione “Chiesa del grembiule”, a testimoniare il dovere di stare sempre dalla parte di chi soffre. È dedicata ai costruttori della pace la prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 2 aprile, su Rai tre e RaiPlay, alle 7.30, con la conduzione di Eva Crosetta e la partecipazione di Marco Tarquinio (direttore di Avvenire).

A pochi giorni dal trentesimo anniversario della sua morte, il programma di Vito Sidoti ricorda le profezie del venerabile don Tonino Bello, che marciò per la pace a Sarajevo nel cuore della guerra, nonostante l’aggravarsi della sua malattia. Come lui – nell’intervista a don Maurizio Patriciello – anche don Peppe Diana e don Pino Puglisi, che hanno costruito alternative alla logica della violenza, pagando il prezzo più caro della vita. In chiusura, il ritratto di una donna di pace: Chiara Lubich. Dalla sua voce, le origini e il carisma dei Focolari. “Sono, apparentemente, fuori da ogni logica queste testimonianze – ha detto Tarquinio –. Invece, sono una saggezza che bisogna recuperare, meditando sulla lezione dei nostri padri, sulla Parola viva di Gesù e sulla vita di molti uomini e donne che ogni giorno fanno la pace, mentre in 169 conflitti aperti si consuma la vita del mondo”.