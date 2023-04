Diocesi: Casale Monferrato, domani in cattedrale “Passio Christi Passio Hominis: il racconto della Passione con musica e immagini”

“Passio Christi Passio Hominis: il racconto della Passione con musica e immagini”. Questo il titolo del concerto che sarà ospitato domani, domenica 2 aprile, nella cattedrale di Casale Monferrato. Protagonisti della serata, con inizio alle 21, saranno il tenore Alessandro Fantoni, le voci recitanti di Francesco Parise e Maria Paola Bidone. La parte musicale sarà affidata alla direzione del maestro Andrea Albertini alla guida dell’orchestra d’archi Dodecacellos, formata interamente da violoncellisti. “Il connubio parola-musica – ha spiegato Albertini – offre l’occasione agli ascoltatori di immergersi nell’emozione del mistero della Passione di Cristo, che è sicuramente ‘mistero della fede’, ma è anche, in chiave più laica, simbolo di tutte le sofferenze dell’umanità e nel contempo segno di speranza per il mondo”. “I testi – ha aggiunto – sono tratti dai versi di due tra i più grandi poeti italiani contemporanei, il ‘Poema della croce’ della poetessa Alda Merini, e ‘Via Crucis al Colosseo’ commissionata al poeta Mario Luzi da Giovanni Paolo II. Momento di grande suggestione ed emozione, sarà la lettura interpretativa del Pianto della Madonna di Jacopone da Todi, in cui si sintetizza il valore della parola poetica, ‘delirante fermento’, che sa parlare all’anima anche dopo centinaia di anni”. Verranno eseguite musiche di Perosi, Haendel, Morricone, Elgar, Mozart, Bach.